Raspadori, primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio (Tmw) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Juventus sta monitorando Giacomo Raspadori del Napoli, che in questa stagione, con davanti Lukaku e Simeone, non sta trovando molto spazio. Nonostante il suo agente abbia dichiarato che l’attaccante ex Sassuolo resterà a Napoli, pare che i bianconeri non si arrendano, complice anche la stima che il tecnico Thiago Motta nutre per lui. Raspadori, primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: C’è stato un primo sondaggio da parte della Juventus per Giacomo Raspadori. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa essere aggiunto alla batteria per il mercato di gennaio e l’azzurro è considerato da Thiago Motta come un obiettivo possibile. Piace molto, in primis per la duttilità che può regalare potendo giocare sia da seconda punta che da trequartista, oppure da esterno come aveva già fatto ai tempi del Sassuolo. Ilnapolista.it - Raspadori, primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio (Tmw) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lasta monitorando Giacomodel Napoli, che in questa stagione, con davanti Lukaku e Simeone, non sta trovando molto spazio. Nonostante il suo agente abbia dichiarato che l’attaccante ex Sassuolo resterà a Napoli, pare che i bianconeri non si arrendano, complice anche la stima che il tecnico Thiago Motta nutre per lui.perSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: C’è stato unda parteper Giacomo. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa essere aggiunto alla batteria per il mercato die l’azzurro è considerato da Thiago Motta come un obiettivo possibile. Piace molto, in primis per la duttilità che può regalare potendo giocare sia da seconda punta che da trequartista, oppure da esterno come aveva già fatto ai tempi del Sassuolo.

