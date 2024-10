Raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Sono 193 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 12 ottobre nei punti vendita nel corso della Raccolta alimentare organizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all'emergenza alimentare. Il secondo appuntamento del 2024 con la Raccolta alimentare, svolto in 126 punti vendita di Unicoop Firenze, nelle sette province toscane dove opera la Cooperativa, conferma la grande generosità dei cittadini. Una generosità più che mai fondamentale nel quadro dell'attuale emergenza economica, per la mole di prodotti donati e per il grande aiuto, diretto e immediato, che potrà osare a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Lanazione.it - Raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Sono 193 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 12 ottobre neinel corso dellaorganizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e, con la collaborazione delle sezioni soci Coop, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all'emergenza. Il secondo appuntamento del 2024 con la, svolto in 126di, nelle sette province toscane dove opera la Cooperativa, conferma la grande generosità dei cittadini. Una generosità più che mai fondamentale nel quadro dell'attuale emergenza economica, per la mole di prodotti donati e per il grande aiuto, diretto e immediato, che potrà osare a chi sta attraversando un momento di difficoltà.

Firenze - successo per la raccolta alimentare : 193 tonnellate di prodotti donati - Davanti a questo quadro preoccupante, le Caritas Toscane, in modo capillare, sostengono, grazie anche al contributo fondamentale della Fondazione il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, un sistema standardizzato, centrato sull'aiuto alimentare - molto importante nei periodi di emergenza acuta - oltre che sull'ascolto. (Lanazione.it)

Dussmann Service lancia una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà all’interno di NutriAmo Bergamo - La raccolta si svolgerà dal 14 al 18 ottobre e coinvolgerà i dipendenti dell’azienda, incentivati a donare alimenti come pasta, riso e olio, beni essenziali da destinare a chi si trova in una situazione di vulnerabilità. Queste iniziative sono concepite per garantire che tutti i membri dell’azienda comprendano l’importanza del loro contributo nel tessuto sociale locale. (Gaeta.it)