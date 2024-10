Questura impegnata senza sosta sulla prevenzione dei crimini: emessi 12 avvisi orali in una settimana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono le attività della polizia di Stato e della Questura di Pescara per la tutela della legalità e prevenzione dei reati. La scorsa settimana, il questore Carlo Solimene ha emesso 12 avvisi orali, dopo una puntuale istruttoria della polizia anticrimine. La Questura ha dichiarato Ilpescara.it - Questura impegnata senza sosta sulla prevenzione dei crimini: emessi 12 avvisi orali in una settimana Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono le attività della polizia di Stato e delladi Pescara per la tutela della legalità edei reati. La scorsa, il questore Carlo Solimene ha emesso 12, dopo una puntuale istruttoria della polizia anticrimine. Laha dichiarato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questura di Salerno - adozione di diverse misure di prevenzione a tutela dei cittadini - In tale contesto si segnala la proposta al Tribunale di Salerno di applicazione della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale nei confronti di un cittadino con gravi pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e furti. Infine, in ambito sportivo, sono stati irrogati nr. (Zon.it)