Quasi cento morti e decine di feriti: esplosa un'autocisterna (VIDEO)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Esplodein Nigeria:– Tragedia in Nigeria, dove l’esplosione diha causato la morte di almeno 95 persone e il ferimento di altre 50. L’incidente è avvenuto nello Stato di Jigawa, nel nord del Paese, durante la notte. Secondo quanto riportato dai media locali e confermato dal portavoce della polizia di Jigawa, Lawal Shisu Adams, il camion trasportava carburante dalla città di Port Harcourt, situata a sud, verso Nguru, nello Stato di Yobe. Analizziamo i fatti. Esplodein Nigeria:L’incidente è avvenuto intorno alle 00:30, quando l’autocisterna ha raggiunto il villaggio di Majiya, nella città di Taura. L’autista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato riversando il suo carico di carburante nelle fogne e negli scarichi della città.