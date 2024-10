Piemonte, Energie rinnovabili: un fattore di sviluppo industriale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Puntare sulle Energie rinnovabili non è solo una necessità per tutelare l’ambiente, ma anche un’opportunità di sviluppo e di competitività industriale per il Piemonte. Ad affermarlo è il Presidente del Gruppo Energia dell’Unione Industriali di Torino, Giuseppe Bergesio, nel corso dell’incontro “Scenari energetici 2025”, organizzato dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino,al Piemonte, Energie rinnovabili: un fattore di sviluppo industriale L'Identità. Lidentita.it - Piemonte, Energie rinnovabili: un fattore di sviluppo industriale Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Puntare sullenon è solo una necessità per tutelare l’ambiente, ma anche un’opportunità die di competitivitàper il. Ad affermarlo è il Presidente del Gruppo Energia dell’Unione Industriali di Torino, Giuseppe Bergesio, nel corso dell’incontro “Scenari energetici 2025”, organizzato dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino,al: undiL'Identità.

