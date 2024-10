Ilnapolista.it - Pastore: «Alle 2 di notte abbiamo chiamato Ancelotti. È venuto al ristorante a festeggiare con noi»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Javier, ex Palermo, Psg e Roma, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Diretta.it’. «Chi è stato il più forte con il quale ho giocato? Con Ibrahimovic mi trovavo a occhi chiusi. In generale, a parte Messi, con il quale ho giocato in nazionale, ti direi che è stato lui il più forte. Poi come centravanti puro per me Cavani era unico». Continua proprio sull’uruguaiano: «Fin da Palermo ho sviluppato un’intesa enorme con lui, sia dentro sia fuori dal campo, dove lui preparava il mate e anche l’asado a noi più giovani. In campo sapevo dove fosse scattato anche prima di guardarlo. Dopo Messi credo che Neymar sia stato il più geniale, vedeva cose che gli altri non vedevano, aveva una creatività unica. E poi ce n’è un altro. Ilicic. Con lui a Palermo ci siamo divertiti tanto. Ma proprio tanto!».