Biccy.it - Pamela Petrarolo ricorda quando ha litigato con Katia Ricciarelli a La Fattoria

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fra i reality più belli e surreali mai andati in onda sulle reti Mediaset c’è senza dubbio la terza edizione de La. Era il 2006, la conduttrice era Barbara d’Urso e nel cast c’erano personalità come Selvaggia Lucarelli, I Cugini di Campagna,, Leopoldo Mastelloni, Aldo Montano, Alvaro Vitali, Justine Mattera e. Proprio quest’ultima, parlando con Enzo Paolo Turchi all’interno della Casa del Grande Fratello, hato quell’esperienza. “Anch’io come Carmen Russo al Grande Fratello, ndr feci una litigata brutta con. Praticamente litigò da sola, io ero piccolina avevo 27 anni, era il mio primo reality. Lei mi aggredì verbalmente perché non avevo cambiato le lenzuola subito perché andavano lavate. Lei mi puntò e io rimasi senza parole. Mi prese uno sfogo di pianto. Lei si rese conto, venne lì e mi chiese scusa davanti a tutti.