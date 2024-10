Palazzo Frizzoni, la sindaca Carnevali incontra con il Console della Romania a Milano Ioan Iacob e una delegazione della comunità romena (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. La sindaca Elena Carnevali, insieme agli assessori Giacomo Angeloni e Marzia Marchesi, ha ricevuto a Palazzo Frizzoni, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, il Console della Romania a Milano Ioan Iacob accompagnato da una delegazione della comunità romena a Bergamo guidata da Emilia Stoica, presidente dell’Associazione italo-romena DACIA Bergamo. In un clima di cordialità e reciproco rispetto, l’incontro ha ribadito le ottime relazioni che legano la città di Bergamo alla comunità romena, la terza per dimensione tra le presenze straniere sul territorio. Una comunità che ha saputo integrarsi pienamente nel tessuto cittadino, anche dal punto di vista imprenditoriale, soprattutto nei settori della ristorazione, del turismo e delle attività commerciali. Bergamonews.it - Palazzo Frizzoni, la sindaca Carnevali incontra con il Console della Romania a Milano Ioan Iacob e una delegazione della comunità romena Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. LaElena, insieme agli assessori Giacomo Angeloni e Marzia Marchesi, ha ricevuto a, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, ilaccompagnato da unaa Bergamo guidata da Emilia Stoica, presidente dell’Associazione italo-DACIA Bergamo. In un clima di cordialità e reciproco rispetto, l’incontro ha ribadito le ottime relazioni che legano la città di Bergamo alla, la terza per dimensione tra le presenze straniere sul territorio. Unache ha saputo integrarsi pienamente nel tessuto cittadino, anche dal punto di vista imprenditoriale, soprattutto nei settoriristorazione, del turismo e delle attività commerciali.

