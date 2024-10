Multa di 200 franchi per il turista che non paga il sacchetto da 40 centesimi nel supermercato svizzero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era entrato al supermercato per comperare due o tre cose e ne è uscito con una Multa davvero salata. La storia del turista Renan de Araujo, che lo scorso venerdì si trovava per la prima volta in Svizzera, sta diventando virale. Era entrato alla Migros (la nota catena di supermercati svizzera) Quicomo.it - Multa di 200 franchi per il turista che non paga il sacchetto da 40 centesimi nel supermercato svizzero Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era entrato alper comperare due o tre cose e ne è uscito con unadavvero salata. La storia delRenan de Araujo, che lo scorso venerdì si trovava per la prima volta in Svizzera, sta diventando virale. Era entrato alla Migros (la nota catena di supermercati svizzera)

Non paga il sacchetto da 40 centesimi nel più famoso supermercato svizzero: multa da 200 franchi per furto - Nei supermercati svizzeri non si scherza: e anche sbagliare a prelevare un sacchetto può costare una multa da 200 franchi. E’ quanto accaduto alla Migros presso la stazione di Cornavin, dove Renan de ... (comozero.it)

