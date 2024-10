Morte di Lorenzo Parrelli, sì al patteggiamento da parte della procura (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La pubblica accusa, nell'udienza di fronte al gup del tribunale di Udine per la Morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto il 21 gennaio del 2022 in un incidente nello stabilimento della Burimec di Lauzacco nel suo ultimo giorno di stage, ha accettato la proposta di patteggiamento Udinetoday.it - Morte di Lorenzo Parrelli, sì al patteggiamento da parte della procura Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La pubblica accusa, nell'udienza di fronte al gup del tribunale di Udine per ladiParelli, lo studente di 18 anni morto il 21 gennaio del 2022 in un incidente nello stabilimentoBurimec di Lauzacco nel suo ultimo giorno di stage, ha accettato la proposta di

“Timor – Finché c’è morte c’è speranza” - il film di Valerio Di Lorenzo - Completano il cast la cestista e modella Valentina Vignali, nei panni della spacciatrice Involtina, insieme a Sandro Bonvissuto (Emanuele), Daphne Scoccia (Pollice) e Stefania Visconti (Alessandra). Già alla regia di numerosi cortometraggi e del film “Quid”, selezionato per la candidatura ai David di Donatello nel 2021, il cineasta Valerio Di Lorenzo torna dietro la macchina da presa con una ... (Lopinionista.it)

Romics 2024 svelerà in anteprima il trailer di Timor - Finché c’è morte c’è speranza - di Valerio Di Lorenzo - In attesa dell'uscita in sala, prevista per il 7 novembre con Blooming Flowers, il Romics 2024 ospiterà regista e cast di Timor - Finché c'è morte c'è speranza, black comedy italiana diretta da Valerio Di Lorenzo, mostrando alcuni contenuti in anteprima tra cui il trailer. 5) alle ore 17. Una scatenata black comedy ambientata nella periferia romana, nel film di Valerio Di Lorenzo, al cinema dal 7 ... (Movieplayer.it)

Terminate le indagini per la morte di Manuel Lorenzo Ntube : chiesto il processo per il 38enne che lo investì - Una tragedia che si poteva evitare. Non è un modo di dire, ma è quello che sostiene la Procura di Ferrara in merito alla morte del 15enne Manuel Lorenzo Ntube, il giovane calciatore del Padova Calcio morto nella serata del 30 novembre 2022. Era con un amico 17enne rimasto gravemente ferito... (Padovaoggi.it)