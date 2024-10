Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Schillaci e Musumeci

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) OrazioROMA – Si svolgerà oggi, 16 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad assicurare il diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie ai cittadini della Liguria (Ghio – PD-IDP); sulle iniziative in materia di sicurezza e trattamento economico del personale sanitario, con particolare riferimento al personale impegnato in attività di pronto soccorso (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla crisi idrica in Sicilia (Faraone – IV-C-RE); sull’utilizzo dei fondi statali per il contrasto al rischio idrogeologico in Emilia-Romagna (Foti – FDI).