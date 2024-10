Milano futura in 19 progetti . Cerchia verde tra le Porte. Cavalcavia, nel 2025 la gara per Monteceneri pedonale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 19 i “progetti bandiera“ che sono contenuti nel nuovo Piano di governo del territorio e riguardano centro e periferia. Dalla Cerchia verde dei Bastioni alla pedonalizzazione del Cavalcavia Monteceneri, dal restyling delle arterie di fianco alla Stazione Centrale e agli ex Magazzini Raccordati alla realizzazione del boulevard che collegherà la nuova Biblioteca europea di informazione e culturale (Beic) al Parco agricolo sud, attraverso la riconversione del Cavalcavia Corvetto fino alla riqualificazione di viale Ortles e via Quaranta. progetti contenuti nell’Atlante dei quartieri che ieri mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi hanno illustrato spiegando che l’Atlante è una delle parti più importanti del futuro Pgt, che sarà approvato nel giro di un anno. Ripartiamo dal centro. Ilgiorno.it - Milano futura in 19 progetti . Cerchia verde tra le Porte. Cavalcavia, nel 2025 la gara per Monteceneri pedonale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 19 i “bandiera“ che sono contenuti nel nuovo Piano di governo del territorio e riguardano centro e periferia. Dalladei Bastioni alla pedonalizzazione del, dal restyling delle arterie di fianco alla Stazione Centrale e agli ex Magazzini Raccordati alla realizzazione del boulevard che collegherà la nuova Biblioteca europea di informazione e culturale (Beic) al Parco agricolo sud, attraverso la riconversione delCorvetto fino alla riqualificazione di viale Ortles e via Quaranta.contenuti nell’Atlante dei quartieri che ieri mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi hanno illustrato spiegando che l’Atlante è una delle parti più importanti del futuro Pgt, che sarà approvato nel giro di un anno. Ripartiamo dal centro.

