Maxima d'Olanda sorprende ancora, il look e i gioielli che non passano inosservati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Regina Maxima d'Olanda, in ogni sua uscita pubblica, riesce a dimostrare il suo spiccato gusto in fatto di stile, scegliendo dei look mai banali, che fanno trasparire un suo modo di vestire personale, caratterizzato dall'utilizzo di colori accesi e di accessori sempre molto studiati. Anche per la sua ultima uscita ufficiale, il 15 ottobre 2024, la sovrana ha indossato un outfit declinato nelle tinte vivaci del verde smeraldo e del blu elettrico. Punto focale dell'intero look i gioielli scelti da Maxima d'Olanda che non passavano di certo inosservati. Maxima d'Olanda, il tubino verde acceso Maxima d'Olanda ama vestirsi con degli outfit sempre colorati e lo dimostra in ogni sua uscita pubblica. Anche di recente la sovrana, infatti, ha scelto un abito verde acceso per un suo impegno ufficiale.

Maxima d’Olanda osa con una scollatura profonda - il look che anticipa l’inverno - Anche l’hairstyle di Maxima d’Olanda era del tutto naturale, visto che la Regina ha lasciato la sua chioma bionda sciolta sulle sue spalle, senza una particolare piega, a parte il ciuffo fermato dietro le orecchie. Fonte: Getty ImagesMaxima d’Olanda Si trattava di un abito lungo fino al ginocchio, dal fascino veramente glamour e perfetto per la stagione invernale. (Dilei.it)

Maxima d’Olanda - look da vera diva per l’Accademia del National Ballet - Fonte: IPAMaxima all’Accademia del Royal Ballet Non potevano mancare, come si addice alle grandi occasioni, dei vistosi gioielli: oltre ad un paio di orecchini di diamanti, Maxima ha sfoggiato braccialetti in argento, uno dei quali decorato da brillanti pietre blu. Per la prima volta nella storia, tutti i corsi della storica istituzione saranno riuniti sotto un unico tetto: la struttura, ... (Dilei.it)

Maxima d’Olanda - l’abito di 13 anni fa e lo scivolone di stile di sua figlia Amalia - Fonte: Getty ImagesAmalia d’Olanda con le scarpe di Gianvito Rossi Amalia non sembra molto felice di essere al banchetto di Stato. Come la Regina, anche lei porta dei gioielli impegnativi, in particolare la collana Dutch Diamond Trellis e gli orecchini pendenti coordinati. Infatti lo ha sfoggiato per la prima volta nel 2011, per la cena nuziale di Alberto e Charlene di Monaco. (Dilei.it)