Maternità surrogata reato universale, la protesta di Pd, M5s e Verdi al Parlamento europeo: “Attacco alla scienza e alla comunità Lgbt” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche gli europarlamentari si mobilitano contro l’approvazione in Senato della legge che prevede il reato universale per i genitori di bambini nati attraverso la gestazione per altri. Gli eurodeputati del Movimento 5 stelle Carolina Morace, Gaetano Pedullà e Pasquale Tridico, quelli del Pd Annalisa Corrado, Pina Picierno, Cecilia Strada e Alessandro Zan, insieme a Benedetta Scuderi dei Verdi e a Lorenzo Mineo dell’associazione Luca Coscioni, hanno organizzato un flashmob all’EuroParlamento, mostrando cartelli contro la legge approvata in Senato. “Questa legge prevede il carcere e una multa fino a 1 milione di euro per tutte le coppie etero e gay che vanno all’estero, anche in Paesi ricchi e avanzati, per realizzare il loro sogno di diventare genitori attraverso la gestazione per altri. Ilfattoquotidiano.it - Maternità surrogata reato universale, la protesta di Pd, M5s e Verdi al Parlamento europeo: “Attacco alla scienza e alla comunità Lgbt” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche gli europarlamentari si mobilitano contro l’approvazione in Senato della legge che prevede ilper i genitori di bambini nati attraverso la gestazione per altri. Gli eurodeputati del Movimento 5 stelle Carolina Morace, Gaetano Pedullà e Pasquale Tridico, quelli del Pd Annalisa Corrado, Pina Picierno, Cecilia Strada e Alessandro Zan, insieme a Benedetta Scuderi deie a Lorenzo Mineo dell’associazione Luca Coscioni, hanno organizzato un flashmob all’Euro, mostrando cartelli contro la legge approvata in Senato. “Questa legge prevede il carcere e una multa fino a 1 milione di euro per tutte le coppie etero e gay che vanno all’estero, anche in Paesi ricchi e avanzati, per realizzare il loro sogno di diventare genitori attraverso la gestazione per altri.

