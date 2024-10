Mascherina di nuovo obbligatoria negli ospedali, ecco dove e regole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna l'obbligo della Mascherina negli ospedali. Con l'arrivo dell'inverno e l'aumento della circolazione dei virus respiratori – dall'influenza al Covid fino al virus respiratorio sinciziale – i direttori di alcuni ospedali hanno deciso, come previsto dall'ultima circolare Covid, di reintrodurre l'uso del dispositivo per l'ingresso o per alcuni reparti sensibili. E' la scelta L'articolo Mascherina di nuovo obbligatoria negli ospedali, ecco dove e regole proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna l'obbligo della. Con l'arrivo dell'inverno e l'aumento della circolazione dei virus respiratori – dall'influenza al Covid fino al virus respiratorio sinciziale – i direttori di alcunihanno deciso, come previsto dall'ultima circolare Covid, di reintrodurre l'uso del dispositivo per l'ingresso o per alcuni reparti sensibili. E' la scelta L'articolodiproviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid - in alcuni ospedali torna l’obbligo d’accesso con la mascherina - Sappiamo, ad esempio, che in Campania in ambito territoriale, si stanno organizzando le vaccinazioni anti-Covid insieme alla campagna vaccinale antinfluenzale. Lo ha raccontato Adnkronos che ha citato il caso dell’ospedale di Brescia. Alcuni ospedali in Italia hanno reintrodotto l’obbligo di accesso con la mascherina, in tutta la struttura o in reparti specifici. (Lettera43.it)