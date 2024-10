Tg24.sky.it - Manovra, medici ospedalieri: "Scandalosa, pronti alla protesta"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinatiSanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026, saremmo di fronte a unamistificazione che vanifica tutti i proclami che sono stati fatti fino a oggi". Lo afferma Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato dei, l'Anaao Assomed. "Siamo- ha aggiunto - a forti azioni di". Dalle tabelle inviate a Bruxelles, nelle quali sono tracciati per macrocategorie gli interventi previsti dindicandone solo gli effetti finanziari ai fini del Pil, è possibile desumere gli importi della maggior spesa sul fronte sanitario: poco meno di 900 milioni per il 2025 e 3,250 miliardi per il 2026.