Manovra Giorgetti | Sacrifici? Per le banche Ma i single avranno meno detrazioni e nel 2025 per la sanità arrivano solo 900 milioni in più

"Non ci saranno nuove tasse, mi dispiace deludere le attese. I Sacrifici? Li fanno le banche, le assicurazioni e le strutture dei ministeri". Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, presentando in conferenza stampa a Palazzo Chigi la Manovra approvata martedì sera, prova a rilanciare la narrazione di una legge di Bilancio che colpisce i "forti" e fa felici "i pescatori e gli operai che si alzano alle 4 o alle 5 del mattino". Anche se i 2,5 miliardi in arrivo dagli istituti di credito, a cui si sommerà 1 miliardo per effetto di una rimodulazione del versamento dell'imposta di bollo a carico delle assicurazioni, sono solo una anticipazione di liquidità. Ai contribuenti non sfuggirà però che la revisione delle detrazioni in base al numero di figli penalizzerà i single, tanto è vero che dall'intervento è atteso un risparmio pari a oltre 1 miliardo.

Accise - niente aumento in Manovra ma Giorgetti annuncia la riforma - Nel 2023 il Parlamento ha approvato proprio una legge delega in ambito fiscale. La distinzione tra gas naturale per uso “Civile” e “Industriale” viene sostituita da una per uso “Domestico” e “Non domestico” per maggiore chiarezza. Nel nostro Paese infatti su ogni litro di benzina pesano 1,041 euro di accise e Iva, mentre su un litro di diesel le tasse sono 0,909 euro. (Quifinanza.it)

Giorgetti spiega la manovra : "Sacrifici per le banche - bonus per chi rimanda la pensione" - "Nella manovra c'è attenzione ai redditi medio bassi da lavoro dipendente che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. Mi dispiace deludere le attese" Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Non ci saranno nuove tasse. . . . Nessun altro avrà una situazione peggiore. (Today.it)

Giorgetti : "Le banche faranno sacrifici. Con questa Manovra il taglio del cuneo diventa strutturale" - Saranno chiamati a rispettare alcune regole elementari di buona finanza". La manovra considererà con particolare attenzione i redditi medio-bassi e il lavoro dipendente: “Non ci saranno nuove tasse", assicura Giorgetti. . Mentre riguardo l'aggiornamento del catasto, oggetto di discussione nei giorni precedenti, il ministro spiega: “Non è contenuta nella legge di Bilancio, c'è ... (Ilfoglio.it)