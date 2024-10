Manchester United, Ferguson non sarà più ambassador. Cantona: “Scandaloso” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo trentotto anni Sir Alex Ferguson non sarà più un dipendente del Manchester United. Lo scozzese – che ha allenato i Red Devils dal 1986 al 2013 vincendo 38 trofei – ricopriva da undici anni il ruolo di global ambassador, ma non sarà più a libro paga della società che, secondo la stampa inglese, sta lavorando per ridurre i costi. Quelli legati all’ingaggio di Sir Alex erano sacrificabili secondo i vertici del club, ma la decisione ha fatto discutere i tifosi e non solo. Con un post su Instagram, Eric Cantona, leggenda del Manchester United, da sempre molto energico nelle sue affermazioni, ha criticato la mossa del club: “Sir Alex dovrebbe poter fare tutto ciò che vuole nel club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente Scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio boss per sempre! A loro li butto tutti in un grosso sacco di merda!”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo trentotto anni Sir Alexnonpiù un dipendente del. Lo scozzese – che ha allenato i Red Devils dal 1986 al 2013 vincendo 38 trofei – ricopriva da undici anni il ruolo di global, ma nonpiù a libro paga della società che, secondo la stampa inglese, sta lavorando per ridurre i costi. Quelli legati all’ingaggio di Sir Alex erano sacrificabili secondo i vertici del club, ma la decisione ha fatto discutere i tifosi e non solo. Con un post su Instagram, Eric, leggenda del, da sempre molto energico nelle sue affermazioni, ha criticato la mossa del club: “Sir Alex dovrebbe poter fare tutto ciò che vuole nel club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente. Sir Alexil mio boss per sempre! A loro li butto tutti in un grosso sacco di merda!”.

