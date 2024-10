Lutto in Serie A, il comunicato stravolge i tifosi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un Lutto ha colpito un club di Serie A che ha voluto ricordare così la persona scomparsa. Cordoglio tra la tifoseria La pausa per le Nazionali di ottobre è ormai in archivio e c’è grande attesa per il ritorno della Serie A con l’ottava giornata di campionato prevista nel prossimo weekend. Lutto per un club di Serie A. La notizia è stata comunicata nelle scorse ore – Serieanews.comDue i big match in programma ovvero Juventus-Lazio e Roma-Inter, entrambi importanti per le zone alte della classifica dove staziona, da inizio campionato, anche il Torino di Vanoli. Le due sconfitte consecutive contro Lazio e Torino hanno rallentato l’andatura dei granata ora appaiati al Milan a quota a 11 punti in attesa della prossima sfida che li vedrà impegnati, domenica 20 ottobre, contro il Cagliari in trasferta. Serieanews.com - Lutto in Serie A, il comunicato stravolge i tifosi Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unha colpito un club diA che ha voluto ricordare così la persona scomparsa. Cordoglio tra la tifoseria La pausa per le Nazionali di ottobre è ormai in archivio e c’è grande attesa per il ritorno dellaA con l’ottava giornata di campionato prevista nel prossimo weekend.per un club diA. La notizia è stata comunicata nelle scorse ore –anews.comDue i big match in programma ovvero Juventus-Lazio e Roma-Inter, entrambi importanti per le zone alte della classifica dove staziona, da inizio campionato, anche il Torino di Vanoli. Le due sconfitte consecutive contro Lazio e Torino hanno rallentato l’andatura dei granata ora appaiati al Milan a quota a 11 punti in attesa della prossima sfida che li vedrà impegnati, domenica 20 ottobre, contro il Cagliari in trasferta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto nel mondo del calcio - addio all’amato tecnico : piange la serie A - Da parte di tutti i componenti del Club le più sentite condoglianze e la sua vicinanza a sua moglie Monica, ai figli Anna Sofia, Christian, e Alex e a tutti i suoi cari. . Mentre il Napoli capolista è atteso dal match contro un’altra squadra davvero tosta, ovvero l’Empoli. L’Udinese ha comunicato la morte di Luca Mattiussi, storico allenatore del settore giovanile friulano (LaPresse) ... (Spazionapoli.it)

Tv in lutto - addio al famoso attore dell’amata serie - L’agenzia che lo rappresentava ha comunicato la drammatica scomparsa solo a funerali avvenuti. Jacques Breuer si è messo in gioco come attore televisivo ma anche in teatro e come doppiatore. Il noto attore è morto lo scorso 5 settembre 2024 quando un male improvviso gli è stato fatale: aveva 67 anni. (Tvzap.it)

Friends compie 30 anni - compleanno tra lutto e polemiche. All'asta i cimeli della serie : anche un golfino di Chandler - Anniversario listato a lutto e con polemiche per Friends, la popolare sitcom americana che in dieci stagioni, tra 1994 e 2004, ha ridefinito la comicità in tv. Non ci sarà Matthew Perry... (Leggo.it)