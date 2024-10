LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: gruppo nuovamente compatto a 20 km dall’arrivo! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Brambilla conserva ancora circa sette secondi di vantaggio, ma fra poco si salirà verso Monte Berico per la penultima volta. 16.10 Gran forcing da dietro della Alpecin-Deceuninck e gruppo che sta rientrando sui primi inseguitori. 16.09 Brambilla ha pennellato alla grande la discesa e si è ritrovato da solo al comando: adesso prova a dar seguito alla sua azione. 16.08 Scivola in discesa lo spagnolo Camprubì! 16.06 Questa la composizione del gruppo al comando: Grégoire e Gruel (Groupama-FDJ), Battistella (Astana), Rota (Intermarché), Barrenetxea (Movistar), De Pretto e Foldager (Team Jayco AlUla), Hirschi e Vine (UAE), Frigo e Strong (Israel), Brambilla e Camprubì (Q36), Johannessen (Uno-X), Magli (Bardiani). 16.04 Da dietro però accelera anche la Alpecin-Deceuninck: ancora la situazione è in divenire. 16. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: gruppo nuovamente compatto a 20 km dall’arrivo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Brambilla conserva ancora circa sette secondi di vantaggio, ma fra poco si salirà verso Monte Berico per la penultima volta. 16.10 Gran forcing da dietro della Alpecin-Deceuninck eche sta rientrando sui primi inseguitori. 16.09 Brambilla ha pennellato alla grande la discesa e si è ritrovato da solo al comando: adesso prova a dar seguito alla sua azione. 16.08 Scivola in discesa lo spagnolo Camprubì! 16.06 Questa la composizione delal comando: Grégoire e Gruel (Groupama-FDJ), Battistella (Astana), Rota (Intermarché), Barrenetxea (Movistar), De Pretto e Foldager (Team Jayco AlUla), Hirschi e Vine (UAE), Frigo e Strong (Israel), Brambilla e Camprubì (Q36), Johannessen (Uno-X), Magli (Bardiani). 16.04 Da dietro però accelera anche la Alpecin-Deceuninck: ancora la situazione è in divenire. 16.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : ci prova Tonelli - gruppo vicino. 30 km al traguardo - 44: Continua il tira e molla del gruppo con i fuggitivi. 13. Buon divertimento! . 15. 37 La Jayco-AlUla tiene ancora lì il gruppetto con Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36. Nel finale il circuito che prevede il Monte Berico, da scalare cinque volte. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : attacchi e contrattacchi in gruppo - 40 km all’arrivo - 15. 13. 2%). 50 Per poter ricordare l’uomo, in passato vincitore per tre volte di questa corsa dal 1998 al 2000, è situato un traguardo volante a Lonigo, al chilometro 49. 15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 87 del Giro del Veneto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : gruppo compatto a 50 km dal traguardo - 32 Poco più di 15 chilometri al traguardo volante di Lonigo. 40. Purtroppo poi trovò la morte poco più di un mese dopo, il 30 novembre. 13. 14: Il gruppo ha accelerato e ha ridotto lo svantaggio. In questa stagione ha concluso il Giro d’Italia, ottenendo proprio nelle due corse contro il tempo i migliori risultati (12°a Perugia ed 11° a Desenzano del Garda). (Oasport.it)