LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito i quartetti e Martina Fidanza nello scratch (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni e rivincite dopo i Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata dei due quartetti, con la squadra femminile che punta al podio dopo il quarto posto di Parigi e quello maschile che presenta diverse seconde linee e cercherà di fare bene nonostante assenze pesanti. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito i quartetti e Martina Fidanza nello scratch Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella prima giornata deidisu. A Ballerup (Danimarca) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni e rivincite dopo i Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Day-1intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata dei due, con la squadra femminile che punta al podio dopo il quarto posto di Parigi e quello maschile che presenta diverse seconde linee e cercherà di fare bene nonostante assenze pesanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE – Berrettini-Stricker - secondo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il romano all’esordio ha piegato in due set il connazionale Luciano Darderi mentre il ventiduenne mancino svizzero ha prevalso al parziale decisivo sull’americano Aleksandar Kovacevic. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, con Berrettini che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. (Sportface.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani battuti nel finale - Ultimo possesso del quarto Zalgiris. Si estende il parziale che dura ormai da oltre tre minuti. INIZIO QUARTO PERIODO FINE TERZO PERIODO 52-60 Ultimo possesso che non va a segno per la Virtus. 7-7 Giedraitis da tre. 3’04” Dormita della difesa di Bologna, due liberi per Mirutis. 37-49 Rubata e due punti annessi Pajola! 35-49 Brazdeikis ne appoggia due. (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 68-71 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 30 – Inizia la partita! 20. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. 33 – Squadre a brevissimo di nuovo in campo per il secondo tempo 20? – Termina il primo tempo! All’intervallo lungo la Virtus insegue sul 30-44, servirà una reazione al ritorno in campo 20? – Francisco con il gioco da tre ... (Sportface.it)