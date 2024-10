Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand per il 6-0, Ineos Britannia per riaprire tutto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della quarta giornata di regate della finale diCuptra Team Newed. Le imbarcazioni disputeranno due nuovi match race, con i neozelandesi che ormai intravedono la terza storica vittoria consecutiva dopo essersi involati sul 4-0. Ultima spiaggia invece per i britannici, che hanno un disperato bisogno di sbloccare il tabellino per evitare quantomeno il cappotto. Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di avvicinarsi alla vittoria in ognuno dei quattro match race disputati. Velocità, precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona.