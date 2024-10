“Leopardi – Il poeta dell’infinito”: su Rai 1 la serie tv diretta da Sergio Rubini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) serie tv. È forse l’evento più atteso della stagione. Stiamo parlando di “Leopardi – Il poeta dell’infinito”. Presentata fuori concorso il 29 agosto in occasione della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la serie tv sarà trasmessa su Rai 1 lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2024. Alla regia Sergio Rubini, che a distanza di dieci anni esatti dal film Il giovane favoloso di Mario Martone, prova a raccontare la vita del grande genio recanatese. Tvzap.it - “Leopardi – Il poeta dell’infinito”: su Rai 1 la serie tv diretta da Sergio Rubini Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)tv. È forse l’evento più atteso della stagione. Stiamo parlando di “– Il”. Presentata fuori concorso il 29 agosto in occasione della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, latv sarà trasmessa su Rai 1 lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2024. Alla regia, che a distanza di dieci anni esatti dal film Il giovane favoloso di Mario Martone, prova a raccontare la vita del grande genio recanatese.

Leopardi – Il poeta dell’infinito - recensione Venezia 81 : miniserie elegante ma fin troppo didattica - La recensione di Leopardi – Il poeta dell’infinito, miniserie diretta da Sergio Rubini e presentata a Venezia 81: un’opera formale, con un buon cast formato da Alessio Boni, Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Serena Iansiti e Andrea Pennacchi Sergio Rubini ripercorre vita e opere di uno dei più grandi esponenti della letteratura italiana e mondiale nella miniserie Leopardi – ... (Spettacolo.eu)