Leo, suicida per bullismo: scattano tre denunce. La verità nel telefono del 15enne

I familiari del ragazzo di Senigallia che si è tolto la vita continuano a sostenere che il figlio ha subito soprusi, mentre la scuola rigetta ogni tipo di accusa

Insulti - sputi - colpi sui genitali : tutti gli orrori subiti da Leonardo - suicida per il bullismo - «Mi hanno solo urtato, ma ho deciso di non subire più in silenzio e per questo non sono andati oltre», ricorda. Nel pomeriggio di oggi, a Montignano, si svolgeranno i funerali. Lo prendevano in giro per il suo cognome, che termina con la lettera A, e lo sommersero di «ingiurie e offese inaccettabili». (Thesocialpost.it)

Leonardo - suicida a 15 anni per il bullismo. Il dolore di mamma e papà : “Come si può arrivare a tanto?” - Dalla scuola hanno però fatto sapere che non era mai scattato alcun allarme. Sempre oggi è stata effettuata l’autopsia a Torrette a cura del medico legale Eva Montanari. I genitori, assistiti dall’avvocato Pira Perricci, non si stanno dando pace. Per farlo, nella serata di domenica scorsa ha preso di nascosto le chiavi della cassaforte dove il padre deteneva l’arma di ordinanza, ha preso la ... (Notizie.com)

Suicida a 15 anni a Senigallia e l’ombra del bullismo - al setaccio cellulare e pc : la verità nei messaggini - Perché la scuola deve essere sempre un luogo sereno di crescita per tutti i nostri ragazzi. Dobbiamo eradicarlo dalla società, partendo dalla scuola e in collaborazione con le famiglie. . A parlare di atti di bullismo e di quotidiano accanimento nei confronti del figlio c'è la denuncia della madre, anticipata nel corso della notte tra lunedì e martedì ai carabinieri, mentre erano in corso le ... (Ilrestodelcarlino.it)