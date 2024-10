Le SBC di FC 25, Angel Gomes Total Rush chiede solo 2 sfide (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatrice americana Angel Gomes uscita in data 16 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo Total Rush. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla Promo Total Rush Tutti i giocatori della promo Total Rush Team 1 SBC Angel Gomes Total Rush Numero sfide: 2 Premio: 1x Rush Totale Gomes Non scambiab. Plus+: CC: Box-to-box COC: Regista, Mezzala Costo al momento dell’uscita: 20.000 Crediti circa Scadenza: 30 ottobre   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Electrum Players Pack Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 81 2 – Inghilterra Premio: 1x Small Electrum Players Pac Min. 1 ogg. Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, Angel Gomes Total Rush chiede solo 2 sfide Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatrice americanauscita in data 16 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla PromoTutti i giocatori della promoTeam 1 SBCNumero: 2 Premio: 1xNon scambiab. Plus+: CC: Box-to-box COC: Regista, Mezzala Costo al momento dell’uscita: 20.000 Crediti circa Scadenza: 30 ottobre   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Electrum Players Pack Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 81 2 – Inghilterra Premio: 1x Small Electrum Players Pac Min. 1 ogg.

