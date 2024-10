Lazza, il Locura Tour 2025 nei palazzetti è tutto sold out (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A tre mesi dalla partenza, il Locura Tour 2025 di Lazza è da ora ufficialmente tutto sold out Un trionfo live annunciato: a tre mesi dalla partenza, il Locura Tour 2025 di Lazza -prodotto da Vivo Concerti – è da ora ufficialmente tutto sold out. Con l’ultimo tutto esaurito arrivato oggi per la tappa di Eboli, la nuova avventura live di Lazza registra l’en plein di sold out nelle sue 11 date, che da gennaio animeranno i principali palazzetti italiani. Per l’artista milanese del roster Me Next – 104 Dischi di Platino, 46 Ori e oltre 4,2 miliardi di stream complessivi – una progressiva catena di sold out partita dai fulminei tutto esaurito per le prime date di Milano, per poi estendersi nel giro di poche settimane a Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna, Firenze e Roma. .com - Lazza, il Locura Tour 2025 nei palazzetti è tutto sold out Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A tre mesi dalla partenza, ildiè da ora ufficialmenteout Un trionfo live annunciato: a tre mesi dalla partenza, ildi-prodotto da Vivo Concerti – è da ora ufficialmenteout. Con l’ultimoesaurito arrivato oggi per la tappa di Eboli, la nuova avventura live diregistra l’en plein diout nelle sue 11 date, che da gennaio animeranno i principaliitaliani. Per l’artista milanese del roster Me Next – 104 Dischi di Platino, 46 Ori e oltre 4,2 miliardi di stream complessivi – una progressiva catena diout partita dai fulmineiesaurito per le prime date di Milano, per poi estendersi nel giro di poche settimane a Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

