Temporeale.info - Latina / Chiusura della PAP, UDC Latina: “LBC mistifica la realtà o peggio non sa di cosa parla”

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)– “Leggendo l’intervento di Lbc in merito alle risultanzedue diligence viene veramente da chiedersi se la litania che viene pedissequamente riproposta rispetto allaPAP in centro sia frutto di un disdicevole modo di fare politica fondato sulla diffusione di notizie false oppure, come certe volte sembrerebbe, gli esponenti del partito L'articoloPAP, UDC: “LBClanon sa di” Temporeale Quotidiano.