La sfilata al Columbus day | Eccoci New York Offida c’è

I colori del Carnevale Offidano risplendono a New York. "Tra pochi minuti avrà inizio la parata al Columbus day! Offida c'è". Sono le parole dell'assessore Marica Cataldi che dà la carica e accende le aspettative di una cittadina orgogliosa di essere all'evento significativo del Columbus Day, la commemorazione della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. La grande festa che celebra Cristoforo Colombo, proietta Offida in una dimensione mondiale. C'è l'orgoglio di tutta una città che attende con il fiato sospeso questo importante appuntamento. Una meritata vetrina, a New York, che valorizza lo straordinario lavoro per il Carnevale. Un modo per mettere in mostra non solo le straordinarie tradizioni carnevalesche, ma anche per creare aspettative e curiosità.

