La fortuna fa tappa a Perugia: fa la spesa e vince 100mila euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La fortuna fa tappa a Perugia. Un cliente del supermercato Emi di Ponte Felcino ha vinto il premio di 100.000 euro con la lotteria degli scontrini. La vincita è stata messa a segno facendo una spesa di 31,28 euro."È la seconda volta quest’anno che la fortuna si ferma in un supermercato Emi Perugiatoday.it - La fortuna fa tappa a Perugia: fa la spesa e vince 100mila euro Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lafa. Un cliente del supermercato Emi di Ponte Felcino ha vinto il premio di 100.000con la lotteria degli scontrini. La vincita è stata messa a segno facendo unadi 31,28."È la seconda volta quest’anno che lasi ferma in un supermercato Emi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Classifica Vuelta a España 2024 - ventesima tappa : Primoz Roglic consolida il primato - 16° Fortunato - Vuelta a España 2024: Eddie Dunbar trova il bis, Primoz Roglic è virtualmente campione CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (ventesima tappa) 1 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe 81:22:19 2 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:02 3 Mas Enric Movistar Team + 02:11 4 Carapaz Richard EF Education-EasyPost + 03:00 5 Gaudu David Groupama-FDJ + 04:48 6 Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 05:18 7 ... (Oasport.it)

Classifica Vuelta a España 2024 - decima tappa : Ben O’Connor si difende senza patemi - Fortunato 18° - Si apre con una tappa interlocutoria la seconda settimana della Vuelta a España 2024 di ciclismo su strada, che conferma la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, sulle spalle di Ben O’Connor. (Oasport.it)

Classifica Vuelta a España 2024 - nona tappa : O’Connor resta leader - Fortunato il miglior azzurro - Terza piazza proprio per Richard Carapaz a 4’32”, davanti allo spagnolo Enric Mas, del Movistar Team, ora quarto a 4’35” dalla vetta, mentre il miglior italiano in graduatoria è Lorenzo Fortunato, 18° a 11’13”. Vittoria odierna in solitaria per il britannico Adam Yates, davanti all’atleta dell’Ecuador Richard Carapaz, mentre l’australiano chiude terzo e difende senza problemi il simbolo del ... (Oasport.it)