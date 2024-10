Il Robot Selvaggio è adatto ai bambini? Ecco l’età consigliata per vedere il film di Chris Sanders (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Robot Selvaggio, film d’animazione di casa DreamWorks Animation, è il classico prodotto rivolto a tutta la famiglia. Infatti, la dolce fiaba firmata Chris Sanders, nonostante tocchi tematiche delicate legate alla morte, alla genitorialità e alla discriminazione, riesce ad accogliere un pubblico vasto ed eterogeneo che comprende ovviamente sia gli spettatori più piccoli (i fruitori principali del film) che quelli adulti. Per questa ragione Universal Pictures, il distributore italiano di Il Robot Selvaggio, non ha determinato un rating per la sua visione, etichettando il prodotto DreamWorks Animation come film per tutti. Screenworld.it - Il Robot Selvaggio è adatto ai bambini? Ecco l’età consigliata per vedere il film di Chris Sanders Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ild’animazione di casa DreamWorks Animation, è il classico prodotto rivolto a tutta la famiglia. Infatti, la dolce fiaba firmata, nonostante tocchi tematiche delicate legate alla morte, alla genitorialità e alla discriminazione, riesce ad accogliere un pubblico vasto ed eterogeneo che comprende ovviamente sia gli spettatori più piccoli (i fruitori principali del) che quelli adulti. Per questa ragione Universal Pictures, il distributore italiano di Il, non ha determinato un rating per la sua visione, etichettando il prodotto DreamWorks Animation comeper tutti.

Il robot selvaggio debutta al primo posto al box office italiano - Vermiglio verso i due milioni di euro - Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben …. Al centro della delicata storia a fondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Il film a sfondo edificante ed ecologista che ha ottenuto un 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes incassa 1,6 milioni, 1,3 dei ... (Movieplayer.it)

Box Office ITALIA : Il Robot Selvaggio vince il weekend - Il risultato ottenuto non è da considerare eccelso, ma comunque positivo anche in relazione all’ottimo cammino nel Box Office USA (i risultati del weekend), dove l’incasso complessivo si avvicina rapidamente ai 100 milioni (83,73 milioni per la precisione). In arrivo il sequel di Il Robot Selvaggio, leggete qui la notizia Joker: Folie à Deux (la nostra recensione) ha perso la prima ... (Universalmovies.it)

In arrivo da DreamWorks il sequel di Il Robot Selvaggio - Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito. . Una storia emozionante sulla scoperta di sé stessi, un’emozionante analisi sul legame tra tecnologia e natura, una commovente esplorazione di cosa significhi essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi. White Honors, un Children’s Choice Award come illustratore dell’anno, due Irma Black Honors, un Golden Kite Award e un New ... (Universalmovies.it)