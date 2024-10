"Il cancro non deve impedirci di sognare da regine": una mostra di Lady Sara Tattoo al Morgagni-Pierantoni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Il cancro non deve impedirci di sognare da regine: ad esempio, io vorrei festeggiare il mio 104° compleanno. Tutte noi, malate o meno, siamo autorizzate a puntare alla Luna: male che vada, cadremo in un attico". È con questo spirito che Sara Liverani, artista forlivese di 39 anni conosciuta come Forlitoday.it - "Il cancro non deve impedirci di sognare da regine": una mostra di Lady Sara Tattoo al Morgagni-Pierantoni Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ilnondida: ad esempio, io vorrei festeggiare il mio 104° compleanno. Tutte noi, malate o meno, siamo autorizzate a puntare alla Luna: male che vada, cadremo in un attico". È con questo spirito cheLiverani, artista forlivese di 39 anni conosciuta come

Cop29 - re Carlo non ci sarà : deve continuare cure contro il cancro - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Il monarca, da sempre impegnato sulle questioni ambientali, sarà assente dall'incontro delle Nazioni Unite che si terrà dall'11 al 22 novembre. . (Adnkronos) – Re Carlo non andrà in Azerbaijan a novembre per partecipare al vertice sul clima Cop29 perché deve proseguire la terapia contro il cancro. (Webmagazine24.it)

Dimessa sette volte da sei dottori diversi - Ruby muore di cancro a 18 anni : “Non deve accadere più” - La 18enne britannica Ruby Fuller è morta quattro anni fa dopo sette visite durante le quali nessun medico si era accorto della malattia grave minimizzando e sottovalutando i sintomi. Ora i genitori lanciano un campagna di sensibilizzazione: "Assolutamente fondamentale che i medici di base sappiano cosa cercare e soprattutto prendano sul serio le preoccupazioni dei genitori". (Fanpage.it)