Gravina punta il dito contro il Milan sulla gestione Camarda: “All’estero concedono più opportunità” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francesco Camarda è stato utilizzato dal Milan Futuro in Serie C a partire da questa stagione. Una condizione che non soddisfa però il presidente federale Gravina che critica la società rossonera. Fanpage.it - Gravina punta il dito contro il Milan sulla gestione Camarda: “All’estero concedono più opportunità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francescoè stato utilizzato dalFuturo in Serie C a partire da questa stagione. Una condizione che non soddisfa però il presidente federaleche critica la società rossonera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Gabriele Gravina critica la gestione di Francesco Camarda. L’attacco - Le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina critica duramente il Milan. Dalla 20 alla 19 fino al nostro orgoglio: la Nazionale Under 17 , il simbolo di una progettualità. Questo è, secondo la sua opinione, ciò che manca all’Italia per garantire un maggiore sviluppo e ricambio nella nazionale maggiore. (Dailymilan.it)

Gravina - frecciata al Milan «Il talento ha bisogno di opportunità - penso a Camarda : all’estero giocherebbe» - Perché i talenti li abbiamo, rincresce vedere però come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan. » Sui diritti Tv «Credo che i diritti televisivi diminuiranno per i campionati domestici e aumenteranno per la competizioni internazionali, in testa Champions ed Europa League, e questo provocherà dei guai in futuro. (Ilnapolista.it)

Gravina punge il Milan : «All’estero i giovani giocano - guardate invece Camarda…» - Tutti i dettagli in merito Gabriele Gravina ha parlato al Messaggero Veneto criticando il Milan per il mancato utilizzo di Francesco Camarda. Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sull’utilizzo dei giovani in Italia e la critica sul Milan. GRAVINA SUI GIOVANI – «Non mancherà molto che l’Italia tornerà a essere riferimento con la nazionale maggiore, tornerà nella […]. (Calcionews24.com)