Gravina attacca il Milan: "Penso a Camarda, in Italia il talento c'è ma non gioca. All'estero hanno più opportunità" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è tornato a parlare oggi nella lunga intervista concessa al Messaggero Veneto puntando il dito

Italia - Pedullà ATTACCA Gravina : «Paese di RUFFIANI - basta una partita per DIMENTICARSI i problemi del calcio italiano…» - Le parole di Alfredo Pedullà contro Gabriele Gravina, presidente della FIGC, dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia in Nations League Alfredo Pedullà va all’attacco di Gabriele Gravina dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia in Nations League: nonostante il trionfalismo di questi giorni infatti rimane la brutta prestazione degli Azzurri agli Europei e i […]. (Calcionews24.com)

Caso diritti tv - Gravina attacca Balata : la lettera inviata ai 20 club di Serie B - . Nella sua lettera, Gravina ha ribadito come l’affermazione di Balata sia “di totale infondatezza“, sottolineando come la Legge Melandri e lo statuto “stabiliscono che la commercializzazione dei diritti è competenza e responsabilità esclusiva della Lega“. Il presidente federale, nella sua lettera, ha poi ricordato come “dal 2024/25 la solidarietà a favore di club e leghe minori è aumentata da ... (Calcioweb.eu)