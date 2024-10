Gli insulti i pantaloni abbassati i colpi sui genitali | Leonardo Calcina e il bullismo all’istituto Panzini di Senigallia

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel bagno della scuola gli abbassavano ie glivano i. Lo prendevano in giro per il suo cognome che finisce con la A. E poi lo ricoprivano di «e parolacce irripetibili». Questa è l’accusa nei confronti di tre ragazzi, due maggiorenni e un minorenne, nella storia di, il 15enne bullizzato a scuola che si è tolto la vita a. A raccontarle, attraverso l’avvocata di famiglia Pia Perricci, è il padre Francesco con la madre Viktoria a La Stampa. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio. La pm Irene Bilotta ha cominciato a interrogare i compagni di scuola. E intanto una mamma conferma: «I bulli ironizzavano sul fatto che fosse una femminuccia».di istruzione superiore Alfredolo imitavano anche con una voce effeminata.