Giulia Salemi: “Ho paura a uscire da sola a Milano, vedo potenziali stupratori e scippatori” | VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giulia Salemi: “Ho paura a uscire da sola a Milano” Giulia Salemi è solo l’ultima vip in ordine di tempo a denunciare l’insicurezza che si respira a Milano. La showgirl, infatti, in un VIDEO postato sul suo profilo Instagram ha dichiarato: “Da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura”. Giulia Salemi:”vedo solo facce che mi terrorizzano. vedo potenziali scippatori e stupratori. Bella Milano”. A Giulié. Devi vedere la faccia che c’ho io quando esco alle 5 di mattina per andare in radio. Altro che Milano. pic.twitter.com/2GHmvChHPs — andrea lucatello (@andlucatello) October 16, 2024 Lo sfogo, quindi, continua: “vedo solamente facce che mi terrorizzano, gente poca raccomandabile e persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori o stupratori che mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso”. Tpi.it - Giulia Salemi: “Ho paura a uscire da sola a Milano, vedo potenziali stupratori e scippatori” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): “Hodaè solo l’ultima vip in ordine di tempo a denunciare l’insicurezza che si respira a. La showgirl, infatti, in unpostato sul suo profilo Instagram ha dichiarato: “Da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura”.:”solo facce che mi terrorizzano.. Bella”. A Giulié. Devi vedere la faccia che c’ho io quando esco alle 5 di mattina per andare in radio. Altro che. pic.twitter.com/2GHmvChHPs — andrea lucatello (@andlucatello) October 16, 2024 Lo sfogo, quindi, continua: “mente facce che mi terrorizzano, gente poca raccomandabile e persone che veramente potrebbero essereche mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Salemi si sfoga e “denuncia” la nuova Milano : “Sono terrorizzata - ho paura per la mia vita” - Denuncia social e sfogo per Giulia Salemi che ha fatto notare quanto la città di Milano non sia sicura la sera specialmente per una donna L'articolo Giulia Salemi si sfoga e “denuncia” la nuova Milano: “Sono terrorizzata, ho paura per la mia vita” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di Milano : “Da donna ho paura” - “Solo gente poco raccomandabile”, ha esordito nelle sue storie. “Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano”, ha continuato Salemi, aggiungendo che spesso è costretta ad abbassare lo sguardo, tenere stretta la borsa e nascondere il telefono in tasca. (Thesocialpost.it)

Lo sfogo di Giulia Salemi : “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano - sono stufa di vivere qui” - "Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano", è lo sfogo via social di Giulia Salemi, influencer da due milioni di follower. "Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura e costosa"Continua a leggere . (Fanpage.it)