Germano ' il mio Berlinguer e la responsabilità verso gli altri'

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Solo cinque anni, dalla morte di Salvador Allende (1973) a quella di Aldo Moro (1978), per raccontare filologicamente, e senza troppi retroscena, quel segretario del partito comunista più grande d'Europa (1,7 milioni di votanti), quel politico amato e rispettato da tutti, anche dagli stessi avversari, quando in Italia erano ancora vitali le ideologie. È '. La grande ambizione' di Andrea Segre, film di apertura della 19/a edizione della Festa del Cinema di Roma, in concorso a Progressive Cinema e in sala dal 31 ottobre con Lucky Red. Ad interpretareun grandissimo Elio, perfetto nel riportare in vita senza mai strafare l'ideatore del compromesso storico, il padre dell'eurocomunismo, della via democratica al socialismo.