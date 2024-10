Frosinone, 16enne accoltellato all’addome davanti al liceo: le condizioni sono gravi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Trasportato inizialmente all'ospedale Spaziani di Frosinone, le condizioni del giovane sono apparse subito serie. A causa della gravità delle sue ferite, è stato deciso di trasferirlo in elicottero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi rimane riservata L'articolo Frosinone, 16enne accoltellato all’addome davanti al liceo: le condizioni sono gravi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Frosinone, 16enne accoltellato all’addome davanti al liceo: le condizioni sono gravi Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Trasportato inizialmente all'ospedale Spaziani di, ledel giovaneapparse subito serie. A causa dellatà delle sue ferite, è stato deciso di trasferirlo in elicottero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi rimane riservata L'articoloal: leproviene da Il Difforme.

Grave incidente nella notte a Frosinone - auto si ribalta : un morto e tre feriti in condizioni disperate - L'uomo al volante dell'automobile, un 32enne, è morto sul colpo. Sono in gravi condizioni anche i suoi amici e uno dei tre, sempre secondo le prime informazioni, verserebbe in condizioni critiche e tuttora in pericolo di vita.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bari - le ultime in vista del Frosinone : le condizioni di Maiello e Simic - “Questa mattina, dopo un approfondito prologo in sala video, la squadra ha lavorato sul terreno dell’Antistadio concentrandosi su esercitazioni tattico-tattiche focalizzate sullo sviluppo dell’azione offensiva, su calci piazzati e sulle conclusioni a rete. L'articolo Bari, le ultime in vista del Frosinone: le condizioni di Maiello e Simic sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Frosinone / Chiuso un bar-gelateria per pessime condizioni igienico-sanitarie - FROSINONE – Proseguono le ispezioni dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina finalizzati a garantire la sicurezza alimentare. I militari, coadiuvati dai colleghi della locale stazione Carabinieri hanno effettuato un controllo ad un’attività di bar gelateria nella provincia di Frosinone, nel corso del quale sono state rilevate numerose criticità. (Temporeale.info)