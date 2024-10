Francesca Eastwood arrestata per violenza domestica: la figlia di Clint ancora nei guai (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francesca Eastwood, figlia del leggendario attore e regista americano Clint Eastwood, è stata arrestata per violenza domestica lo scorso sabato a Beverly Hills. L'arresto, riportato dal sito statunitense TMZ, è avvenuto a causa di un'aggressione esplosa al culmine di una lite con il fidanzato, Alexander Wraith, noto attore e personal trainer. Secondo le prime ricostruzioni, mentre la coppia si trova in macchina sarebbe scoppiata un'accesa discussione sfociata e degenerata in un'aggressione da parte di Francesca. Wraith, che ha riportato ferite al viso, ha rifiutato cure mediche ma ha contattato la polizia. Gli agenti avrebbero consigliato all'uomo aggredito di guidare fino al dipartimento di polizia di Beverly Hills per esporre la situazione agli ufficiali. Così Francesca è stata arrestata e stata successivamente rilasciata a fronte del pagamento di una cauzione di 50.000 dollari. Quotidiano.net - Francesca Eastwood arrestata per violenza domestica: la figlia di Clint ancora nei guai Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)del leggendario attore e regista americano, è stataperlo scorso sabato a Beverly Hills. L'arresto, riportato dal sito statunitense TMZ, è avvenuto a causa di un'aggressione esplosa al culmine di una lite con il fidanzato, Alexander Wraith, noto attore e personal trainer. Secondo le prime ricostruzioni, mentre la coppia si trova in macchina sarebbe scoppiata un'accesa discussione sfociata e degenerata in un'aggressione da parte di. Wraith, che ha riportato ferite al viso, ha rifiutato cure mediche ma ha contattato la polizia. Gli agenti avrebbero consigliato all'uomo aggredito di guidare fino al dipartimento di polizia di Beverly Hills per esporre la situazione agli ufficiali. Cosìè statae stata successivamente rilasciata a fronte del pagamento di una cauzione di 50.000 dollari.

