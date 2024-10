Cityrumors.it - Festa del Cinema di Roma 2024, al via la 19esima edizione: programma, date e biglietti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)deldi, comincia la: un evento che mette la Città Eterna al centro della settima arte. Iltorna idealmente indietro ai tempi de “La dolce vita”. Ilè di casa nella Città Eterna. Diventa consuetudine ancor di più quando comincia ladeldi: una kermesse che accompagna gli appassionati e non solo da ben 19 edizioni. Quella delè particolarmente attesa per diversi motivi. Gualtieri alladeldi(ANSA-CityRumors.it)La Direttrice Artistica dell’evento, Paola Malanga, l’ha definita unapiù per il pubblico che per gli addetti ai lavori. La donna vuole togliere quell’etichetta di manizione elitaria, processo iniziato negli anni scorsi con Monda. Questo non significa che mancheranno gli ingredienti principali della settima arte, ma che sarà unaccessibile a tutti.