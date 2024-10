Oasport.it - Dove vedere in tv Galatasaray-Roma, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domani, giovedì 17 ottobre (ore 18.45), lascenderà in campo per il secondo impegno del gruppo A delladi. Le giallo-rosse affronteranno a Istanbul ilin un confronto che si preannuncia non semplice. Giocare in Turchia, dal punto di vista emotivo, non è mai semplice e le capitoline dovranno subito calarsi nella parte. La formazione allenata da Alessandro Spugna vorrà mettere in un cassetto l’esito negativo del big match del campionato di Serie A contro la Juventus per ritrovare nuove motivazioni nella massima competizione continentale per club. Ricordiamo che le campionesse d’Italia si erano imposte nel primo match di questo raggruppamento al Tre Fontane contro il Wolfsburg (1-0). Discorso diverso per la squadra turca, sonoramente sconfitta dal Lione 3-0 all’esordio.