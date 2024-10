Denunciato un rider a Chieti per guida con patente falsa, mezzo sequestrato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un trentenne di nazionalità pakistana, impegnato nelle consegne in moto, è stato Denunciato dalla polizia locale di Chieti per aver utilizzato una patente di guida contraffatta. Gli agenti, durante controlli approfonditi, hanno scoperto che il documento presentava anomalie e difformità rispetto Chietitoday.it - Denunciato un rider a Chieti per guida con patente falsa, mezzo sequestrato Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un trentenne di nazionalità pakistana, impegnato nelle consegne in moto, è statodalla polizia locale diper aver utilizzato unadicontraffatta. Gli agenti, durante controlli approfonditi, hanno scoperto che il documento presentava anomalie e difformità rispetto

