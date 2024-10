Da Adriana Lima a Vittoria Ceretti, tornano in passerella gli Angeli al Victoria’s Secret Show (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A distanza di sei anni e dopo tante polemiche Victoria's Secret ha riportato in passerella i suoi Angeli. Hanno sfilato al Fashion Show del brand: Gigi e Bella Hadid, Adriana Lima, Vittoria Ceretti, Kate Moss con la figlia Lila, Ashley Graham, Carla Bruni. Fanpage.it - Da Adriana Lima a Vittoria Ceretti, tornano in passerella gli Angeli al Victoria’s Secret Show Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A distanza di sei anni e dopo tante polemiche Victoria'sha riportato ini suoi. Hanno sfilato al Fashiondel brand: Gigi e Bella Hadid,, Kate Moss con la figlia Lila, Ashley Graham, Carla Bruni.

