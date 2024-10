Confermato lo sconto Irpef nella manovra: ecco cosa cambia in busta paga (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piatto forte della manovra sarà rendere il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote Irpef strutturali. Dopo due anni di proroghe, con la necessità di rimandare a ogni legge di bilancio il reperimento delle risorse, dal 2025 le misure diventeranno permanenti. Il taglio del cuneo si sostanzia in una riduzione dei contributi previdenziali pagati dai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35 mila euro lordi (7 punti percentuali fino a 28mila euro e 6 fino a 35mila). I lavoratori si troveranno in busta 100 euro in più al mese. Le novità sono due: attenuare lo “scalone” tra chi guadagna un euro meno di 35mila e chi ne prende uno in più; ed evitare un taglio dei contributi all'Inps. Liberoquotidiano.it - Confermato lo sconto Irpef nella manovra: ecco cosa cambia in busta paga Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piatto forte dellasarà rendere il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquotestrutturali. Dopo due anni di proroghe, con la necessità di rimandare a ogni legge di bilancio il reperimento delle risorse, dal 2025 le misure diventeranno permanenti. Il taglio del cuneo si sostanzia in una riduzione dei contributi previdenzialiti dai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35 mila euro lordi (7 punti percentuali fino a 28mila euro e 6 fino a 35mila). I lavoratori si troveranno in100 euro in più al mese. Le novità sono due: attenuare lo “scalone” tra chi guadagna un euro meno di 35mila e chi ne prende uno in più; ed evitare un taglio dei contributi all'Inps.

