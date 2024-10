Thesocialpost.it - Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato, medico della Virtus; uccise moglie e suocera

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Corte d’Assise di Bologna ha emesso una sentenza di condannanei confronti di, ex, per il duplice omicidio, Isabella Linsalata, e, Giulia Tateo. La sentenza, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, è arrivata dopo un lungo processo in cuiè stato ritenuto colpevole di aver orchestrato e portato a termine i delitti tra settembre e ottobre 2021. Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, è stata trovata senza vita tra il 30 e il 31 ottobre 2021, mentre la madre, Giulia Tateo, 87 anni, era deceduta appena tre settimane prima, il 9 ottobre. Secondo quanto emerso dalle indagini,avrebbe ucciso le due donne utilizzando un mix di farmaci, somministrato lentamente e con premeditazione.