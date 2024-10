Dilei.it - Come struccare gli occhi sensibili, consigli e prodotti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chiunque ci tenga alla salute e alla bellezza della propria pelle, sa quanto sia importante dedicarle le giuste attenzioni durante la skincare, che deve essere eseguita due volte al giorno, mattina e sera. Un doppio appuntamento importantissimo e che, soprattutto se si usa del make-up risulta quanto mai fondamentale per mantenere la pelle sana e bella, anche nelle sue zone più delicatequella del contorno. In particolare se si ha per natura una pelle sensibile e delicata e che reagisce maggiormente agli agenti esterni.