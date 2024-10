Coldiretti: serve manovalanza nei campi in Campania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche nei campi della Campania occorrono lavoratori per garantire la raccolta dei prodotti e la lavorazione dei terreni, ma anche le attività di trasformazione e quelle più specialistiche, con il rischio di minare la sovranità alimentare del Paese in un momento di forti tensioni internazionali. Una opportunità lavorativa svelata a gran voce dalla Coldiretti che ha lanciato un allarme secondo il quale sommando le necessità delle singole regioni si arriva a toccare le centomila unità . Anteprima24.it - Coldiretti: serve manovalanza nei campi in Campania Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche neidellaoccorrono lavoratori per garantire la raccolta dei prodotti e la lavorazione dei terreni, ma anche le attività di trasformazione e quelle più specialistiche, con il rischio di minare la sovranità alimentare del Paese in un momento di forti tensioni internazionali. Una opportunità lavorativa svelata a gran voce dallache ha lanciato un allarme secondo il quale sommando le necessità delle singole regioni si arriva a toccare le centomila unità .

