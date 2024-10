Donnaup.it - Caviglie gonfie: scopri come curarle con dei i rimedi naturali

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)con dei i. Col caldo, si sa, si possono avere gambe e. E spesso non c’è solo gonfiore, ma anche sensazione di pesantezza, formicolio e qualche volta anche dolore. Gambe esi possono avere per svariati motivi, in primis la ritenzione idrica. Molto importante è il nostro stile di vita complessivo: la dieta, se ci muoviamo oppure no, se fumiamo, se facciamo esercizio regolare e così via. Importante. Se ci capita di osservare che le nostre gambe si gonfiano, la prima cosa è vedere un medico, ma non mancanocasalinghi che possono dare un certo sollievo. Vediamo subito quali.con deiUn bel pediluvio Un primoo, ovvio, istintivo quasi, è un pediluvio. L’ideale sarebbe usare dell’acqua a temperatura corporea, cioè sui 36/37 gradi.