Caserta, aggredito e insultato: 13enne autistico vittima di bulli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un altro caso dismo, dopo la tragedia di Senigallia. Tre minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni sono stati raggiunti dai provvedimenti di ammonimento emessi dal questore di, Andrea Grassi, per atti dismo commessi nei confronti di un compagno di classe affetto da autismo e ritardo cognitivo. A far partire le indagini della Polizia di Stato è stata la denuncia presentata dai genitori della, un. Dalle indagini della Divisione Anticrimine della Questura di, è emerso che almeno dal maggio 2023 e per l'anno scolastico conclusosi nel giugno scorso, l'adolescente sarebbe rimastodi insulti, atti denigratori, aggressioni fisiche e violenze verbali da parte di un gruppetto di compagni di classe. Per gli episodi subiti, laè stata costretta a ricorrere a trattamenti farmacologici antidepressivi.