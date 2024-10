Ilfoglio.it - Cani degni d’essere raccontati

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cosa fa, di un cane, un cane degno di essere raccontato e non un gingillo da pet-book? Sandra Petrignani ci ha raccontato i suoi, in “Autobiografia dei miei”: sé stessa attraverso di loro, e viceversa – ogni cane assomiglia al padrone, ogni padrone assomiglia al cane, e ogni entità cane-padrone dice di tutto ciò che sta loro intorno, e inevitabilmente. Emanuele Trevi, con “Idel nulla” alla fin fine ha parlato di noi, imperfetti, soggiacenti a gioie effimere e enigmi insolubili, e di loro, anzi, di lei, Gina, avanzo dile, e della difficoltà (altrettanto irrisolvibile?) di trasformare la vita in una storia – “analfabetismo simbolico” è un’espressione-chiave, e chi scrive se l’è rivenduta come propria in qualche conversazione.