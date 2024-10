Quifinanza.it - Cambio di rotta per Aramco, annulla il progetto chimico in Arabia e punta tutto sulla Cina

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), il maggiore produttore di petrolio al mondo, ha deciso di spegnere i motori del suo ambiziosodi raffineria e impiantoa Ras Al Khair, un’operazione da 400.000 barili al giorno. La notizia, riportata da Bloomberg non si limita a questo: anche l’idea di spostarea Jubail è finita nel cassetto. La controllata Sabic aveva inoltre avviato una partnership con OQ dell’Oman e Kuwait Petroleum International per sviluppare il sito, ma entrambi i progetti sono stati definitivamente accantonati. La multinazionale saudita sta guardando sempre più a Oriente, dove la domanda di prodotti chimici continua a crescere. In particolare, l’Asia sembra rappresentare la nuova terra promessa per chi, come, ha capito che la plastica potrebbe durare più a lungo della benzina nell’era della transizione energetica.